العدول يضربون بسبب إقصائهم من توثيق السكن المدعم

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني عن العمل لثلاث أيام، ابتداء من غد (الخميس)، يليه إضراب آخر لأربعة أيام، ابتداء من الأربعاء المقبل ووقفتان احتجاجيتان.

وأوضح بلاغ للهيئة أن قرارها التصعيدي جاء بسبب المقتضيات التمييزية غير الدستورية الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية 2023، المحال حاليا على البرلمان، والتي بمقتضاها تم إقصاء العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من قبل الدولة.

وتابع البلاغ أن الوقفة الاحتجاجية الأولى ستنظم صباح الجمعة 4 نونبر المقبل أمام وزارة الاقتصاد والمالية من الساعة 10 إلى الساعة 12 زوالا، والثانية إشعارية مساء اليوم نفسه أمام البرلمان من الساعة 15،00 إلى الساعة 17،00 مساء، تعقبهما ندوة صحفية بخصوص ذلك بمقر الهيئة الوطنية للعدول.

كما قررت الهيئة، وفق المصدر ذاته، الدخول في اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8.