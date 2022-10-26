الصباح الفني
بلمير يغني وحيدا!
أعلن المغني عمر بلمير استعداده لإصدار جديده الفني خلال الأيام المقبلة، دون أن يكشف تفاصيل أخرى تخص العمل. ونشر بلمير مقاطع فيديو وثق من خلالها بعض كواليس تسجيله أغنيته الجديدة، مؤكدا أنها ستكون خاصة به، ولن تشاركه شقيقته رجاء أداءها، رغم أنهما دأبا على تقديم أعمال غنائيةأكمل القراءة »
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