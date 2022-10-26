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الصباح الفني

بلمير‭ ‬يغني‭ ‬وحيدا‭!‬

منذ دقيقة واحدة
عمر‭ ‬بلمير‭ (‬خاص‭)‬
أعلن‭ ‬المغني‭ ‬عمر‭ ‬بلمير‭ ‬استعداده‭ ‬لإصدار‭ ‬جديده‭ ‬الفني‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬تخص‭ ‬العمل‭.‬ ونشر‭ ‬بلمير‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬وثق‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بعض‭ ‬كواليس‭ ‬تسجيله‭ ‬أغنيته‭ ‬الجديدة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬خاصة‭ ‬به،‭ ‬ولن‭ ‬تشاركه‭ ‬شقيقته‭ ‬رجاء‭ ‬أداءها،‭ ‬رغم‭ ‬أنهما‭ ‬دأبا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أعمال‭ ‬غنائية‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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