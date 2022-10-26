الرياضة
انفراج بسلة طنجة
شبعة رئيسا والورياشي يعود لتدريب الفريق انتخب اتحاد طنجة لكرة السلة عبد السلام شبعة، رئيسا جديدا، خلال جمع عام استثنائي عقدته لجنة تصريف الأعمال بمركز الاستقبال التابع للمديرية الجهوية بطنجة، أسبوعا بعد تأكد استقالة حسن شملال. واستعرض محمد وهبي، الكاتب العام السابق، وعضو اللجنة، الوضعية الحالية لاتحادأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا