وطنية
استطلاع: ندرة المياه مقلقة
في وقت لم يكن المغاربة يعيرون اهتماما للتغيرات المناخية، والتحديات البيئية، أصبحوا على قدر عال من الوعي، دفع بـ 40 في المائة من المشاركين في استطلاع، أجري في 12 دولة، في موضوع “الرأي العام تجاه البيئة والتغير المناخي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إلى التصريح بإن ندرةأكمل القراءة »
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