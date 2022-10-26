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وطنية

استطلاع‭: ‬ندرة‭ ‬المياه‭ ‬مقلقة

منذ دقيقة واحدة
في‭ ‬وقت‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬المغاربة‭ ‬يعيرون‭ ‬اهتماما‭ ‬للتغيرات‭ ‬المناخية،‭ ‬والتحديات‭ ‬البيئية،‭ ‬أصبحوا‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الوعي،‭ ‬دفع‭ ‬بـ‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬استطلاع،‭ ‬أجري‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬دولة،‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ “‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬تجاه‭ ‬البيئة‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭”‬،‭ ‬إلى‭ ‬التصريح‭  ‬بإن‭ ‬ندرة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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