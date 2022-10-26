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حوادث

من مفقودة إلى متورطة في قضية ابتزاز

منذ 15 دقيقة
بلغت أسرتها عن اختفائها والعثور على وصولات تحويل أموال وصور خليعة لعون سلطة تحولت امرأة، بلغت أسرتها عن اختفائها في إطار مسطرة البحث لفائدة العائلة، من مفقودة إلى مبحوث عنها في قضية ابتزاز ونشر صور خليعة والفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية. وذكرت مصادر مطلعة ل”الصباح” أن عناصرأكمل القراءة »

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منذ 15 دقيقة


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