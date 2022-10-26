حوادث
من مفقودة إلى متورطة في قضية ابتزاز
بلغت أسرتها عن اختفائها والعثور على وصولات تحويل أموال وصور خليعة لعون سلطة تحولت امرأة، بلغت أسرتها عن اختفائها في إطار مسطرة البحث لفائدة العائلة، من مفقودة إلى مبحوث عنها في قضية ابتزاز ونشر صور خليعة والفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية. وذكرت مصادر مطلعة ل”الصباح” أن عناصرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا