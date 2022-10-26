الرياضة
شهادات التدريب تحت المجهر
التزوير والخصاص و»الترحال» تدفع إلى تقنين الاستفادة من الدورات عقد رؤساء العصب الجهوية لكرة القدم، اجتماعا، لحل مشكل اجتياز المدربين للدورات التكوينية، لنيل شهادات التدريب المعتمدة من قبل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وإعطاء الأولوية لأطر المنطقة المعنية بالتكوين. وعلمت “الصباح”، أن رؤساء العصب قرروا منع الوافدين منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا