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بنجبارة في تحكيم طنجة
وقع الاختيار على الممثلة هند بنجبارة لتكون عضو لجنة تحكيم النسخة الخامسة عشرة من مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي. وعن هذا الاختيار كتبت بنجبارة على حسابها الرسمي على ” انستغرام” قائلة ” شرف ومسؤولية كبيران على عاتقنا، كل المتمنيات بالتوفيق وإكمال المهمة على أفضل وجه “، مضيفةأكمل القراءة »
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