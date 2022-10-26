وطنية
هدر المال العام في العيون
أطلقت مؤسسة العمران بالعيون، في محاولة اعتبرت هدرا للمال العام، مناقصة عمومية بهدف غرس أشجار التصفيف. وتستمر بعض المؤسسات الجهوية للعمران في “اغتيال” المال العام، دون حسيب ولا رقيب، مادامت الإدارة المركزية نفسها، منخرطة في هدره من خلال كراء أسطول كبير لسيارات فاخرة لمسؤولين كبار، وشراء مستلزماتأكمل القراءة »
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