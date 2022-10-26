fbpx
وطنية

هدر‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬العيون

منذ دقيقة واحدة
أطلقت‭ ‬مؤسسة‭ ‬العمران‭ ‬بالعيون،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬اعتبرت‭ ‬هدرا‭ ‬للمال‭ ‬العام،‭ ‬مناقصة‭ ‬عمومية‭ ‬بهدف‭ ‬غرس‭ ‬أشجار‭ ‬التصفيف‭.‬ وتستمر‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬الجهوية‭ ‬للعمران‭ ‬في‭ “‬اغتيال‭” ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬دون‭ ‬حسيب‭ ‬ولا‭ ‬رقيب،‭ ‬مادامت‭ ‬الإدارة‭ ‬المركزية‭ ‬نفسها،‭ ‬منخرطة‭ ‬في‭ ‬هدره‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كراء‭ ‬أسطول‭ ‬كبير‭ ‬لسيارات‭ ‬فاخرة‭ ‬لمسؤولين‭ ‬كبار،‭ ‬وشراء‭ ‬مستلزمات‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى