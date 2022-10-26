الرياضة
“فيفا” يحذر من التلاعب بتذاكر المونديال
هدد بمعاقبة مروجيها ودعا إلى الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر مديره التسويقي، من بيع تذاكر المونديال خارج المنصة الرسمية ل”فيفا”، مؤكدا توقيع عقوبات، في ظل وجود تشريع قانوني بدولة قطر يمنع البيع في السوق الموازية، بشكل غير رسمي. وقال المدير فيأكمل القراءة »
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