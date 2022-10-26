الرياضة
رسالة رياضية: الوداد والرجاء
لم يقدم الوداد والرجاء مستوى كبيرا في مباراة الديربي، لكن هناك فوارق كبيرة بين الفريقين. فالوداد سيء، ولعب مباراة سيئة، لكنه يتصدر البطولة، بمعنى أنه يعرف كيف يربح المباريات، حتى وهو في أسوأ حال، وهنا يظهر دور المدرب، وتجربة اللاعبين، كما يعني أن لديه هامشا كبيرا للتطور.أكمل القراءة »
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