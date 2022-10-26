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البحرية الجزائرية تقتل شابة مغربية أنهى رصاص البحرية الجزائرية، السبت الماضي، حياة شابة مغربية، لا يتجاوز عمرها 30 سنة، حينما كانت تحاول الهجرة نحو السواحل الإسبانية، رفقة مهاجرين غير نظاميين آخرين يتحدرون من جنسيات مختلفة. وقتلت البحرية الجزائرية، المهاجرة المغربية، في الوقت الذي كانت تحاول فيه إيقافأكمل القراءة »
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