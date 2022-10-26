أســــــرة
كريمين: القطاع مهدد بالتدهور
رئيس الفدرالية البيمهنية طالب بإعفاء موردي الأبقار من الضريبة أكد امحمد كريمين، رئيس الفدرالية البيمهنية لمنتجي اللحوم الحمراء، أن قطاع اللحوم الحمراء يعيش وضعا صعبا في الظروف الراهنة. وأضاف كريمين أن هناك عدة مشاكل ساهمت في تفاقم الوضع، من بينها موجة الجفاف التي ضربت المغرب منذ خمسأكمل القراءة »
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