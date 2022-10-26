الرياضة
الإفراج عن رخص لاعبي آسفي
الفريق يؤهل جميع عناصره والإصابة تغيب العمراني نجح المكتب المسير لأولمبيك آسفي في تأهيل جميع لاعبيه، الذين تم تسجيلهم لدى الجامعة في الموسم الجاري. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن آخر لاعب تمكنت إدارة الفريق من تأهيله هو المدافع المهدي أصحابي، وتوصلت برخصته من اللجنة المختصة. وقالأكمل القراءة »
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