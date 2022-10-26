أخبار الصباح
أخبار الصباح
< هجرة نقلت سيارة إسعاف، أمس (الثلاثاء)، جثث مهاجرين سريين من دول إفريقية جنوب الصحراء، نحو المستشفى، بعد غرق قارب كان يقلهم نحو لاس بالماس. وقالت مصادر "الصباح" إن القارب حديث الصنع ومصبوغ باللون الأخضر، المستعمل لقوارب الصيد بمنطقة "لبويردة". وانطلق القارب المشبوه من منطقة "دار السبليوني"،أكمل القراءة »
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