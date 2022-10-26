حوادث
إسبانيا ترحل مرجعين للتطرف
تستمر دول أوربا في تجفيف منابع التطرف بطرد كل من تورط في خطاب التشدد، فبعد فرنسا وبلجيكا، قررت إسبانيا بدورها ترحيل شخصين وصفا بأنهما من مراجع التطرف والتشدد الإسلامي، بعدما اعتقلا وقالت المحكمة العليا كلمتها، القاضية بترحيلهما إلى المغرب. وقال القضاء الإسباني، الخميس الماضي، إنه وافق علىأكمل القراءة »
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