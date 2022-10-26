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“هاتف هاريغان” على “نتفليكس”
أطلقت منصة “نتفليكس” فيلم “هاتف السيد هاريغان”، الذي احتل نسب مشاهدة كبيرة في عدد من الدول. وتدور أحداث الفيلم في إحدى المدن الصغيرة بولاية “مين” محل إقامة الكاتب ستيفن كينغ، وفيها يتعرف الطفل “كريغ” على الملياردير “هاريغان” الذي يطلب منه قراءة الأدب له بمقابل مادي لضعف بصرهأكمل القراءة »
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