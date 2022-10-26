أسواق
قلة المراعي دفعت المربين لبيع القطيع
أسعار لحوم البقر والغنم بجهة فاس تتراوح ما بين 75 درهما و80 للكيلوغرام للغلاء في أسعار اللحوم الحمراء أسباب مختلفة ومتعددة ومتنوعة، لبعضها صلة بأحوال «كسابة» أثقلت كواهلهم ظروف طبيعية وأخرى موضوعية وذاتية، فتخلوا مكرهين عن التربية والتسمين لأنهما يكلفانهم مصاريف كبيرة لا قدرة لهم عليها، أمامأكمل القراءة »
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