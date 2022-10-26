الرياضة
رالي دكار يعبر الكركرات
عبر رالي “ّإيكو ريكو رايس” معبر الكركرات، صباح أول أمس (الاثنين)، في اتجاه موريتانيا، عبر الأراضي المغربية، ومنها إلى دكار. ومرت المرحلة المغربية بدون تسجيل أي حادث، كما مر من النقطة الحدودية الكركرات في جو احتفالي، حيث تم استقبال المشاركين بالتمر والحليب في خيام مزينة بالأعلام الوطنية .أكمل القراءة »
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