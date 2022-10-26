الرياضة
منتخب الشاطئ في نصف نهائي “الكان”
تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية إلى نصف نهاية كأس إفريقيا، التي تحتضنها موزمبيق إلى غاية بعد غد (الجمعة)، بفوزه على مالاوي بسبعة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الاثنين)، لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى. وتمكن المنتخب الوطني الشاطئي من التأهل، بعدأكمل القراءة »
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