fbpx
وطنية

الملك‭ ‬يعين‭ ‬أعضاء‭ ‬بهيأة‭ ‬النزاهة‭ ‬

منذ دقيقتين
استكمال‭ ‬هيكلة‭ ‬المؤسسة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬سياسات‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تخليق‭ ‬الحياة‭ ‬العامة عين‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭) ‬الأعضاء‭ ‬الأربعة‭ ‬للهيأة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنزاهة‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الرشوة‭ ‬ومحاربتها،‭ ‬الذين‭ ‬يخول‭ ‬القانون‭ ‬المنظم‭ ‬لها‭ ‬لجلالته‭ ‬حق‭ ‬تعيينهم‭.‬ وأفاد‭ ‬بلاغ‭ ‬للديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعيينات‭ ‬الملكية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى