وطنية
الملك يعين أعضاء بهيأة النزاهة
استكمال هيكلة المؤسسة لتنفيذ سياسات محاربة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة عين الملك محمد السادس، أول أمس (الاثنين) الأعضاء الأربعة للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم. وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن هذه التعيينات الملكية تهدف إلى استكمالأكمل القراءة »
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