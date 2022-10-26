اذاعة وتلفزيون
تثمين القنب الهندي في “الباحث”
برنامج على “الثقافية” يرصد استخداماته الطبية والصناعية انتهى يونس البضيوي، معد ومقدم برنامج “الباحث” على قناة “الثقافية” من إنجاز حلقة جديدة اختار من خلالها تسليط الضوء على موضوع تثمين القنب الهندي وأبرز الاستخدامات الطبية، التي بات يستعمل فيها. ويأتي إنجاز هذه الحلقة انطلاقا من موافقة المغرب، أخيرا،أكمل القراءة »
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