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نيللي و” عملة نادرة” استقر صناع مسلسل جديد، تشارك فيه النجمة نيللي كريم على عنوان “عملة نادرة”، إذ من المنتظر أن يشارك في السباق الرمضاني. والعمل سيشارك في بطولته ثلة من الممثلين منهم جمال سليمان ومحمود عبد المغني. وبدأت نيللي تلقي دروسا في اللهجة الصعيدية، التي تقمص بهاأكمل القراءة »
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