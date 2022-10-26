fbpx
وطنية

التصويت‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬دون‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التعديلات

منذ دقيقتين
برلمانيون‭ ‬انتفضوا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬اطلاعهم‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭           (‬أرشيف‭)‬
البرلمانيون‭ ‬لم‭ ‬يتوصلوا‭ ‬بتعديلات‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تجاوزت‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار بعد‭ ‬فضيحة‭ ‬غياب‭ ‬234‭ ‬برلمانيا‭ ‬عن‭ ‬جلسات‭ ‬التشريع‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬2023،‭ ‬بعد‭ ‬افتتاح‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬صادق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الإطار‭ ‬المتعلق‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى