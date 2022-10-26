وطنية
التصويت على قانون دون الاطلاع على التعديلات
البرلمانيون لم يتوصلوا بتعديلات الفرق التي تجاوزت 100 في مشروع قانون الاستثمار بعد فضيحة غياب 234 برلمانيا عن جلسات التشريع والاستماع إلى عرض حول مشروع قانون مالية 2023، بعد افتتاح البرلمان من قبل الملك محمد السادس، صادق مجلس النواب في الجلسة العامة على مشروع القانون الإطار المتعلقأكمل القراءة »
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