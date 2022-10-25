الداكي يجري مباحثات مع وزير العدل اليمني

أجرى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الاثنين بمقر رئاسة رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع بدر عبده أحمد العارضة، وزير العدل اليمني، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة للمملكة.

وشكل هذا اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة، مناسبة قدم من خلالها الداكي لمحة عن التجربة المغربية في ميدان استقلال القضاء بموجب أحكام دستور 2011، لافتا أن استقلالية القضاء شكلت ركيزة أساسية لبناء جهاز قضائي يعزز ثقة المواطن في العدالة ويضمن الحقوق والحريات.

وأكد رئيس النيابة العامة خلال هذا اللقاء، أن استقلال النيابة العامة يؤكد عزم المملكة المغربية على انخراطها الجاد في المنظومة الدولية لمرجعيات حقوق الإنسان من خلال تنزيل بنود المواثيق الدولية التي صادق عليها.

من جهته أشاد المسؤول القضائي اليمني بالإصلاحات التي عرفها النظام القضائي بالمملكة المغربية، خاصة على مستوى استقلال السلطة القضائية، معربا عن أمله بأن تشكل هذه الزيارة فرصة لتعزيز علاقات التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين عن طريق إبرام اتفاقيات لتبادل الخبرات والتجارب في مجال تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة.

وخلال هذه الزيارة، اضطلع الوفد القضائي اليمني على تجربة الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، حيث قدمت للوفد لمحة عن كيفية اشتغال هذا الخط. كما زار الوفد اليمني مكتب الواجهة وتعرف من خلاله على طريقة تدبير الشكايات سواء المقدمة مباشرة من قبل المرتفقين أو التي تقدم إلكترونيا.