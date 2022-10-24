الأولى
“الشرف” وراء مجزرة الهرهورة
أظهرت التحقيقات التمهيدية التي أجراها المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، منذ مساء الجمعة الماضي، حول أسباب ارتكاب شاب لمجزرة بمنتجع الهرهورة، بعمالة الصخيرات تمارة، ذهب ضحيتها شابان، أن الدافع الرئيسي لارتكاب الجريمة هو الدفاع عن الشرف. وفي تفاصيل النازلة المفجعة، التي اهتز لها المنتجع، كان الهالك، الذيأكمل القراءة »
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