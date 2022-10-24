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التحقيق في تسويق محروقات مغشوشة

منذ 34 ثانية
موزعون ووسطاء يتحايلون على نظام التتبع ويبيعون كميات كبيرة خارج سلسلة التوزيع فتحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحقيقات في الشكاوى التي توصلت بها بشأن جودة المحروقات التي تباع في السوق، بعدما تسببت في أضرار في محركات المركبات. وأكدت مصادر “الصباح” أن هناك شبكة متورطة في اقتناءأكمل القراءة »

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منذ 34 ثانية


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