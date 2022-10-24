حوادث
تحويل أموال بأبقار مستوردة!
وصل ملف تحويل أموال والنصب باسم مشروع استيراد أبقار من ألمانيا، والتحايل على الدعم العمومي الموجه إلى الكسابين ومنتجي الحليب بإقليم الجديدة، إلى المحكمة الابتدائية، بعد سنوات من الشكايات والتحقيقات ومحاضر الاستماع إلى الشهود. ويمثل (م. ب)، رئيس تعاونية السرحانية لإنتاج وبيع الحليب بسبت سايس، أمام القاضيأكمل القراءة »
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