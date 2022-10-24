الصباح السياسي
قانون المالية تحت المجهر
خبراء الأحزاب والفرق البرلمانية ينكبون على دراسة المشروع وإعداد التعديلات تنكب الفرق البرلمانية وخبراء الأحزاب والنقابات وممثلو أرباب العمل، ابتداء من هذا الأسبوع، على دراسة مشروع قانون المالية، وإعداد التعديلات والاقتراحات التي ستتقدم بها خلال مناقشات المشروع في البرلمان.وأكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إعدادأكمل القراءة »
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