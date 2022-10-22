الأولى
ساعات في جحيم المطار
فوضى وارتباك في استقبال وفد مستثمرين ألمان بالبيضاء وجبال من أمتعة أربع طائرات وقع مسؤولون حكوميون في حرج شديد، لدى استقبالهم وفدا من المستثمرين الألمان لم يجدوا بدا من قضاء الليلة بمطار محمد الخامس بسبب فوضى الأمتعة إثر تزامن وصول أربع طائرات من داكار وفرانكفورت ونيس ومارسيليا.أكمل القراءة »
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