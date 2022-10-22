fbpx
اذاعة وتلفزيون

لديب في “طريق الورد”

منذ 48 ثانية
كشفت الممثلة السعدية لديب عن ملامح الشخصية الجديدة، التي تتقمصها في مسلسل بعنوان “طريق الورد”، حيث تقاسمت صورة منها مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. وكتبت لديب قائلة “شخصية جديدة، وتجربة جديدة. “طريق الورد” مسلسل من توقيع المخرج هشام الجباري وإنتاج عليان”. يشار إلى أن لديب شاركتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 48 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى