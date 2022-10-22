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لديب في “طريق الورد”
كشفت الممثلة السعدية لديب عن ملامح الشخصية الجديدة، التي تتقمصها في مسلسل بعنوان “طريق الورد”، حيث تقاسمت صورة منها مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. وكتبت لديب قائلة “شخصية جديدة، وتجربة جديدة. “طريق الورد” مسلسل من توقيع المخرج هشام الجباري وإنتاج عليان”. يشار إلى أن لديب شاركتأكمل القراءة »
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