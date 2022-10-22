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اذاعة وتلفزيون

23 فيلما في ورشات الأطلس

منذ دقيقة واحدة
أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن الاختيار الرسمي ل23 مشروع فيلم والأفلام المشاركة في الدورة الخامسة لورشات الأطلس، التي ستقام بمراكش خلال الفترة من 14 إلى 17 نونبر المقبل، موازاة مع الدورة ال19 للمهرجان. وذكر المنظمون أن ورشات الأطلس هي برنامج الصناعة السينمائية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش،أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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