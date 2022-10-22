ملف الصباح
الاستعراضات البهلوانية… “السيبة”
مازالت السياقة الاستعراضية تثير مخاوف المارة وأرباب السيارات، بسبب تهور أصحابها وتسببها في حوادث سير مميتة في أحايين كثيرة. وانتشرت هذه الظاهرة المشينة في صفوف بعض الشباب والمراهقين في السنوات الأخيرة، بلجوئهم إلى استعراض مهارات السياقة، دون أدنى اعتبار لتداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة مستعملي الطريق. ويقودأكمل القراءة »
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