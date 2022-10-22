وطنية
ضرائب المحامين من المنبع
نص مشروع قانون المالية لـ 2023، على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. وذكر المشروع أن طريقة الأداء تكون بتسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلةأكمل القراءة »
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