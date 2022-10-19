حجز سكاكين وسيوف خلال مباراة الرجاء والحسنية

تمكنت المصالح الأمنية من حجز سيوفا وسكاكين، خلال مباراة الرجاء الرياضي وحسنية أكادير، التي جرت أمس الأربعاء بالبيضاء، لحساب الجولة الخامسة من البطولة الوطنية.

وضبط الأمن هذه الأسلحة البيضاء، بعدما عمدت إلى تفتيش دقيق لجماهير الفريقين، قبل ولوج مدرجات ملعب محمد الخامس، فيما تم اعتقال 15 شخصا، لأسباب مختلفة.

وبات الأمن يخصص فرقا خاصة خلال المباريات التي تلعب بملعب محمد الخامس، لتعقب المشاغبين والمخدرات، لمنع دخولها للملعب، وكذا اعتقال المتسببين في الفوضى، قبل المباريات وخلالها.