البيضاء … عملية رصد أمني احترافية تنتهي بتوقيف عصابة متخصصة في السرقة باستعمال سيارة

تمكن رجال أمن دائرة لارميطاج بالبيضاء، بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية لمنطقة البيضاء أنفا، من الإطاحة بعصابة متخصصة في السرقات، بواسطة سيارة نوع “فياط تيبو”.

وعلمت الصباح أن حنكة رجال الأمن كانت حاسمة في توثيق أفراد العصابة، وحجز المسروقات لديهم، إذ تم تتبع السيارة بدقة، واعتقال الجناة في الوقت المناسب.

وتعرف الضحايا على ممتلكاتهم، التي طالتها السرقة، بعدما تمكنت العناصر الأمنية من حجزها لدى العصابة.

وتمت عملية الإيقاف، في الحي الحسني فرح السلام، إذ تمت الاستعانة بكاميرات بالقطاع، بغية توقيف العصابة، وتمت العملية بإحترافية كبيرة، لقيت صدى إيجابيا لدى المواطنين، وخاصة الضحايا، الذين نوهوا بالتدخل الأمني الاحترافي.