fbpx
وطنية

البرلمان‭ ‬يسائل‭ ‬التوفيق‭ ‬بسبب‭ ‬المصاحف‭ ‬

منذ 14 ثانية
لم‭ ‬تسلم‭ ‬المؤسسات‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الأوقاف،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬الديني،‭ ‬من‭ ‬الهفوات‭ ‬والاختلالات،‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المصاحف،‭ ‬التي‭ ‬وصفت‭ ‬بالمعيبة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬اختلالات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتوظيفات‭ ‬والصفقات،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬تضخيم‭ ‬الفواتير‭.‬ وطالبت‭ ‬النائبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬حنان‭ ‬أتركين،‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 14 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى