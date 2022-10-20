وطنية
البرلمان يسائل التوفيق بسبب المصاحف
لم تسلم المؤسسات التابعة لوزارة الأوقاف، والتي تعمل في الحقل الديني، من الهفوات والاختلالات، وصلت إلى إصدار عشرات الآلاف من المصاحف، التي وصفت بالمعيبة، إضافة إلى وجود اختلالات أخرى في ما يتعلق بالتوظيفات والصفقات، ناهيك عن تضخيم الفواتير. وطالبت النائبة البرلمانية، حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة،أكمل القراءة »
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