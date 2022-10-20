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الرياضة

رقم تاريخي لرونالدو

منذ 20 ثانية
كرم مسؤولو مانشستر يونايتد، نجم الفريق كريستيانو رونالدو، بعدما وصل للهدف 700 في مسيرته. وحضر تكريم البرتغالي، أسطورة النادي المدرب أليكس فيرغسون، الذي كان وراء جلب رونالدو من سبورتينغ لشبونة في 2003، ليتألق رفقة “الشياطين الحمر”، قبل الانتقال في صفقة قياسية إلى ريال مدريد في2009، ويصنع مجداأكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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