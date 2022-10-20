الرياضة
رقم تاريخي لرونالدو
كرم مسؤولو مانشستر يونايتد، نجم الفريق كريستيانو رونالدو، بعدما وصل للهدف 700 في مسيرته. وحضر تكريم البرتغالي، أسطورة النادي المدرب أليكس فيرغسون، الذي كان وراء جلب رونالدو من سبورتينغ لشبونة في 2003، ليتألق رفقة “الشياطين الحمر”، قبل الانتقال في صفقة قياسية إلى ريال مدريد في2009، ويصنع مجداأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا