اذاعة وتلفزيون
تراث صفرو في “خير البلاد”
الحلقة تحمل المشاهد عبر سفر في موروث المنطقة انتهى طاقم برنامج “خير لبلاد”، من إعداد وتقديم بن داوود كساب على القناة الثانية، من تصوير حلقة جديدة منه اختار لها موضوع التراث والتنمية المحلية بصفرو. ويدعو كساب مشاهدي “دوزيم” في الحلقة التي ستبث قريبا إلى سفر بإقليم صفروأكمل القراءة »
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