وطنية
فضيحة الغياب تهز البرلمان
لم تمر إلا أيام معدودات على افتتاح الدورة الخريفية، من قبل جلالة الملك، وما حمله خطاب جلالته من طمأنينة وفرح بخصوص موضوع الاستثمار والمناصب التي ستحدث، حتى سجل مجلس النواب فضيحة مدوية، عنوانها البارز الهروب الجماعي من حضور أول جلسة تشريعية مهمة. ويتعلق الأمر بالجلسة التشريعية المنعقدة،أكمل القراءة »
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