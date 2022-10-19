وطنية
ضحايا الانتهاكات يرفضون مبادرة بوليساريو
اعتبروا «جبر الضرر» مناورة لتكريس الإفلات من العقاب أجمعت المنظمات المدافعة عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل بوليساريو على رفض مبادرة “جبر الضرر” المعلنة من قبل الجبهة الانفصالية. ورفضت أكثر من عشر جمعيات، تضم ضحايا سجون بوليساريو إلى جانب هيآت أخرى متضامنة مع الضحايا،أكمل القراءة »
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