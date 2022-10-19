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وطنية

ضحايا‭ ‬الانتهاكات‭ ‬يرفضون‭ ‬مبادرة‭ ‬بوليساريو

منذ دقيقتين
اعتبروا‭ ‬‮«‬جبر‭ ‬الضرر‮»‬‭ ‬مناورة‭ ‬لتكريس‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭  ‬العقاب أجمعت‭ ‬المنظمات‭ ‬المدافعة‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الجسيمة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المرتكبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بوليساريو‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬مبادرة‭ “‬جبر‭ ‬الضرر‭” ‬المعلنة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجبهة‭ ‬الانفصالية‭.‬ ورفضت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬جمعيات،‭ ‬تضم‭ ‬ضحايا‭ ‬سجون‭ ‬بوليساريو‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هيآت‭ ‬أخرى‭ ‬متضامنة‭ ‬مع‭ ‬الضحايا،‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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