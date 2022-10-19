أسواق
إهدار 3 آلاف مليار سنويا
“لوبي” مستفيد يقاوم الإصلاح ويمنع المساس بامتيازاته ويعتبرها حقوقا مكتسبة ناهزت كلفة الإعفاءات الضريبية والإجراءات الاستثنائية لفائدة بعض فئات الملزمين 30 مليار درهم (3 آلاف مليار درهم)، حسب تقرير النفقات الجبائية المصاحب لقانون المالية للسنة الجارية. ورغم الكلفة الباهظة على خزينة الدولة، فإن الحكومات المتعاقبة فشلت فيأكمل القراءة »
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