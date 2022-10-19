حوادث
جريمتا قتل في 24 ساعة بطنجة
الأولى بهدف السرقة والثانية بسبب خلاف نشب بين مدمنين على المخدرات القوية لم تمض سوى ساعات معدودة على تسجيل جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها خمسيني، الخميس الماضي، الذي تعرض لاعتداء من قبل مجهولين داخل منزله الواقع بمنطقة “اشراقة” ضواحي طنجة، حتى تحولت الأنظار إلى المدينة العتيقة بعاصمةأكمل القراءة »
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