حوادث
مؤاخذة هاتك عرض قاصر
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بحريا وحكمت عليه بسنتين، 10 أشهر منها حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض. وتقدم شقيق الضحية بشكاية أمام المركز القضائي، أكد فيها أن المتهمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا