حوادث
الحبس لمقرصن المكالمات الدولية بتاونات
حكمت ابتدائية تاونات على مقرصن مكالمات هاتفية دولية وتحويلها إلى مكالمات محلية ومس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بشركة للاتصالات، بالحبس النافذ لثمانية أشهر وخمسة آلاف درهم غرامة، مع أدائه سبعة ملايين سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة شركتي اتصالات في شخص رئيسيها ومجلسيها الإداريين. وآخذته بتهم “القرصنة وتحويلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا