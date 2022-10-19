حوادث
إيداع طبيب سجن الحسيمة
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، بإيداع طبيب يزاول بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، السجن المحلي بعد متابعته بتهم طلب رشوة وصنع شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة أثناء مزاولة مهامه. وأوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن الحسيمة الثلاثاء الماضي، المعني بالأمر، للاشتباه فيأكمل القراءة »
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