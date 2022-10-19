حوادث
إدانة مبتزي مطلقة بسيدي بنور
عرضوها للاغتصاب ووثقوا جريمتهم بهواتفهم المحمولة وأحدهم طالبها بالمال قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة ثلاثة متهمين باغتصاب مطلقة وتصويرها، وحكمت على الأول بـ8 سنوات سجنا نافذا وعلى الثاني ب 6 سنوات سجنا، بعد متابعتهما من قبل قاضي التحقيق في حالة اعتقال بجناية الاغتصاب، فيماأكمل القراءة »
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