حوادث
فيديو يورط قائدا ببنكرير
فجر حكم صادر عن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية ببنكرير، أخيرا، يقضي بإدانة عون سلطة برتبة مقدم، بسنتين حبسا نافذا، في قضية رشوة، مفاجأة كبيرة، بعد ظهور الطرف المشتكي، في شريط فيديو، يبرئ من خلاله، “المقدم”، ويكشف أن من طالبه بالرشوة، هو قائد الملحقة التي يعملأكمل القراءة »
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