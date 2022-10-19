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حوادث

قاض يوزع 660 سنة في ملف واحد

منذ 8 دقائق
صدمة وسط عائلات الأحداث المتورطين في إضرام النار وتساؤلات عن دور القضاء الاجتماعي وزع رئيس غرفة الجنايات المكلفة بحالات التنافي بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الجمعة الماضي، 660 سنة، على 33 معتقلا حدثا في ملف واحد، كانوا يوجدون في وقت سابق بمركز التهذيب والإصلاح التابع لسجن الزاكي بسلا،أكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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