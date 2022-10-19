حوادث
الخيانة تطيح بمتزوجة
أحالت الضابطة القضائية بمصالح الدرك الملكي بجماعة بلفاع، إقليم اشتوكة آيت باها، أول أمس (الاثنين)، امرأة متزوجة رفقة خليلها، تم ضبطهما في حالة تلبس بالخيانة الزوجية، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لإنزكان. وداهمت عناصر الدرك الملكي بيت خليل الزوجة، حيث كانا، ليم اعتقالهما في حالة تلبس بممارسةأكمل القراءة »
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