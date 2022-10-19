حوادث
التوثيق العدلي بين التغيرات الرقمية والقطع مع الآليات القديمة
المهنة تمضي مضي السلحفاة في تحديث آليات عملها وانخراطها في الرقمنة إن الرقمنة دليل على المواكبة وعنوان للمسايرة وبدونها لا يستطيع المرء تحقيق أي شيء أو ضمان الأمن لأي معاملة، وهي تقنية غاية في الدقة والتخزين للمعلوميات في أسرع وقت ومثالية في الأداء والإنجاز. وكما أن الرقمأكمل القراءة »
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